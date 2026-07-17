Наметился новый тренд на рынке автомобилей с пробегом
Согласно свежей статистике агентства « Автостат», в июне 2026 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ составил 507,7 тыс. единиц.
Показатель оказался на 0,7% слабее майского (2025), но при этом на 8,6% превзошел результат июня прошлого года.
В марочном зачете по-прежнему доминирует Lada (114 тыс. шт.), далее следуют Toyota (55,3 тыс.), Kia (29,3 тыс.), Hyundai (27,7 тыс.) и Volkswagen (23,6 тыс.). Однако куда интереснее выглядит модельная иерархия, где в первой пятерке произошли знаковые перестановки.
Самым популярным подержанным автомобилем начала лета стал Kia Rio, который разошелся тиражом 10,6 тыс. экземпляров, а следом за ним с минимальным отрывом идет Hyundai Solaris – 10 тыс. штук, и этот дуэт впервые уверенно оттеснил на третье место прежнего многолетнего лидера Lada 2107, объем продаж которой составил 9,6 тыс. машин.
Четвертую строчку заняла японская Toyota Corolla с показателем 9,4 тыс. единиц, а замкнул пятерку Ford Focus, который в июне выбрали 8,7 тыс. автовладельцев.
При этом динамика внутри первой пятерки оказалась разнонаправленной: если в сравнении с маем текущего года рост продемонстрировали только Rio и Solaris, то Lada 2107, Corolla и Focus показали снижение, причем самое серьезное падение в годовом выражении – на 11,9% к июню 2025-го – зафиксировано именно у «семерки», которая явно сдает позиции под натиском более современных бюджетных иномарок.
В то же время Toyota Corolla, напротив, стала одним из главных бенефициаров года, показав впечатляющий прирост в 22,3% относительно прошлогоднего июня, что вкупе с ростом Toyota Camry на 19,8% свидетельствует о переключении спроса в сторону надежных японских седанов.
Если же подвести итог первому полугодию, то за шесть месяцев 2026 года россияне стали обладателями 2 млн 885,5 тыс. подержанных легковушек, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, и эта положительная полугодовая статистика на фоне точечных просадок внутри модельного ряда лишь подчеркивает устойчивый интерес к вторичному рынку, где корейские седаны все увереннее теснят отечественную классику.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
№
Модель
Июнь
2026
Май
2026
Июнь
2025
Изм. июнь/май, %
Изм. июнь/июнь, %
6 мес. 2026
6 мес. 2025
Изм.,
%
1
Kia Rio
10 585
9 935
9 121
6,5
16,1
58 200
52 468
10,9
2
Hyundai Solaris
9 999
9 879
9 190
1,2
8,8
56 692
51 938
9,2
3
Lada 2107 Classic
9 590
9 593
10 890
0,0
-11,9
55 154
67 666
-18,5
4
Toyota Corolla
9 436
9 284
7 714
1,6
22,3
50 270
42 952
17,0
5
Ford Focus
8 739
8 955
8 266
-2,4
5,7
50 680
48 330
4,9
6
Lada 2114 Samara 2
7 920
8 234
8 730
-3,8
-9,3
48 128
55 383
-13,1
7
Lada 4X4
7 812
8 143
7 315
-4,1
6,8
49 551
48 111
3,0
8
Lada 2170
7 752
7 559
7 816
2,6
-0,8
45 461
48 931
-7,1
9
Toyota Camry
7 442
7 213
6 213
3,2
19,8
42 198
37 673
12,0
10
Lada 2190
7 125
7 183
6 495
-0,8
9,7
41 285
38 664
6,8
Всего в РФ
507 739
511 500
467 433
-0,7
8,6
2 885 452
2 733 775
5,5
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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