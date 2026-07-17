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Наметился новый тренд на рынке автомобилей с пробегом

Статистика продаж июня 2026: корейские и японские авто теснят отечественную Lada

Согласно свежей статистике агентства « Автостат», в июне 2026 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ составил 507,7 тыс. единиц.

Показатель оказался на 0,7% слабее майского (2025), но при этом на 8,6% превзошел результат июня прошлого года.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

В марочном зачете по-прежнему доминирует Lada (114 тыс. шт.), далее следуют Toyota (55,3 тыс.), Kia (29,3 тыс.), Hyundai (27,7 тыс.) и Volkswagen (23,6 тыс.). Однако куда интереснее выглядит модельная иерархия, где в первой пятерке произошли знаковые перестановки.

Самым популярным подержанным автомобилем начала лета стал Kia Rio, который разошелся тиражом 10,6 тыс. экземпляров, а следом за ним с минимальным отрывом идет Hyundai Solaris – 10 тыс. штук, и этот дуэт впервые уверенно оттеснил на третье место прежнего многолетнего лидера Lada 2107, объем продаж которой составил 9,6 тыс. машин.

Четвертую строчку заняла японская Toyota Corolla с показателем 9,4 тыс. единиц, а замкнул пятерку Ford Focus, который в июне выбрали 8,7 тыс. автовладельцев.

При этом динамика внутри первой пятерки оказалась разнонаправленной: если в сравнении с маем текущего года рост продемонстрировали только Rio и Solaris, то Lada 2107, Corolla и Focus показали снижение, причем самое серьезное падение в годовом выражении – на 11,9% к июню 2025-го – зафиксировано именно у «семерки», которая явно сдает позиции под натиском более современных бюджетных иномарок.

В то же время Toyota Corolla, напротив, стала одним из главных бенефициаров года, показав впечатляющий прирост в 22,3% относительно прошлогоднего июня, что вкупе с ростом Toyota Camry на 19,8% свидетельствует о переключении спроса в сторону надежных японских седанов.

Если же подвести итог первому полугодию, то за шесть месяцев 2026 года россияне стали обладателями 2 млн 885,5 тыс. подержанных легковушек, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, и эта положительная полугодовая статистика на фоне точечных просадок внутри модельного ряда лишь подчеркивает устойчивый интерес к вторичному рынку, где корейские седаны все увереннее теснят отечественную классику.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)

Модель

Июнь

2026

Май

2026

Июнь

2025

Изм. июнь/май, %

Изм. июнь/июнь, %

6 мес. 2026

6 мес. 2025

Изм.,

%

1

Kia Rio

10 585

9 935

9 121

6,5

16,1

58 200

52 468

10,9

2

Hyundai Solaris

9 999

9 879

9 190

1,2

8,8

56 692

51 938

9,2

3

Lada 2107 Classic

9 590

9 593

10 890

0,0

-11,9

55 154

67 666

-18,5

4

Toyota Corolla

9 436

9 284

7 714

1,6

22,3

50 270

42 952

17,0

5

Ford Focus

8 739

8 955

8 266

-2,4

5,7

50 680

48 330

4,9

6

Lada 2114 Samara 2

7 920

8 234

8 730

-3,8

-9,3

48 128

55 383

-13,1

7

Lada 4X4

7 812

8 143

7 315

-4,1

6,8

49 551

48 111

3,0

8

Lada 2170

7 752

7 559

7 816

2,6

-0,8

45 461

48 931

-7,1

9

Toyota Camry

7 442

7 213

6 213

3,2

19,8

42 198

37 673

12,0

10

Lada 2190

7 125

7 183

6 495

-0,8

9,7

41 285

38 664

6,8

Всего в РФ

507 739

511 500

467 433

-0,7

8,6

2 885 452

2 733 775

5,5

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


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