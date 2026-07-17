Наметился новый тренд на рынке автомобилей с пробегом

Статистика продаж июня 2026: корейские и японские авто теснят отечественную Lada

Согласно свежей статистике агентства « Автостат», в июне 2026 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ составил 507,7 тыс. единиц.

Показатель оказался на 0,7% слабее майского (2025), но при этом на 8,6% превзошел результат июня прошлого года.

В марочном зачете по-прежнему доминирует Lada (114 тыс. шт.), далее следуют Toyota (55,3 тыс.), Kia (29,3 тыс.), Hyundai (27,7 тыс.) и Volkswagen (23,6 тыс.). Однако куда интереснее выглядит модельная иерархия, где в первой пятерке произошли знаковые перестановки.

Самым популярным подержанным автомобилем начала лета стал Kia Rio, который разошелся тиражом 10,6 тыс. экземпляров, а следом за ним с минимальным отрывом идет Hyundai Solaris – 10 тыс. штук, и этот дуэт впервые уверенно оттеснил на третье место прежнего многолетнего лидера Lada 2107, объем продаж которой составил 9,6 тыс. машин.

Четвертую строчку заняла японская Toyota Corolla с показателем 9,4 тыс. единиц, а замкнул пятерку Ford Focus, который в июне выбрали 8,7 тыс. автовладельцев.

При этом динамика внутри первой пятерки оказалась разнонаправленной: если в сравнении с маем текущего года рост продемонстрировали только Rio и Solaris, то Lada 2107, Corolla и Focus показали снижение, причем самое серьезное падение в годовом выражении – на 11,9% к июню 2025-го – зафиксировано именно у «семерки», которая явно сдает позиции под натиском более современных бюджетных иномарок.

В то же время Toyota Corolla, напротив, стала одним из главных бенефициаров года, показав впечатляющий прирост в 22,3% относительно прошлогоднего июня, что вкупе с ростом Toyota Camry на 19,8% свидетельствует о переключении спроса в сторону надежных японских седанов.

Если же подвести итог первому полугодию, то за шесть месяцев 2026 года россияне стали обладателями 2 млн 885,5 тыс. подержанных легковушек, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, и эта положительная полугодовая статистика на фоне точечных просадок внутри модельного ряда лишь подчеркивает устойчивый интерес к вторичному рынку, где корейские седаны все увереннее теснят отечественную классику.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)

№ Модель Июнь 2026 Май 2026 Июнь 2025 Изм. июнь/май, % Изм. июнь/июнь, % 6 мес. 2026 6 мес. 2025 Изм., % 1 Kia Rio 10 585 9 935 9 121 6,5 16,1 58 200 52 468 10,9 2 Hyundai Solaris 9 999 9 879 9 190 1,2 8,8 56 692 51 938 9,2 3 Lada 2107 Classic 9 590 9 593 10 890 0,0 -11,9 55 154 67 666 -18,5 4 Toyota Corolla 9 436 9 284 7 714 1,6 22,3 50 270 42 952 17,0 5 Ford Focus 8 739 8 955 8 266 -2,4 5,7 50 680 48 330 4,9 6 Lada 2114 Samara 2 7 920 8 234 8 730 -3,8 -9,3 48 128 55 383 -13,1 7 Lada 4X4 7 812 8 143 7 315 -4,1 6,8 49 551 48 111 3,0 8 Lada 2170 7 752 7 559 7 816 2,6 -0,8 45 461 48 931 -7,1 9 Toyota Camry 7 442 7 213 6 213 3,2 19,8 42 198 37 673 12,0 10 Lada 2190 7 125 7 183 6 495 -0,8 9,7 41 285 38 664 6,8 Всего в РФ 507 739 511 500 467 433 -0,7 8,6 2 885 452 2 733 775 5,5

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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