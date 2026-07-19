Honda снимает с продажи еще одну модель: что пошло не так

Компания Honda уберет из модельного ряда электрокроссовер Prologue

Электрокроссовер Honda Prologue, появившийся в продаже всего два года назад, решили убрать из американской линейки. Причина – резкое падение спроса в 2026-м.

Поначалу все складывалось неплохо. В 2024-м японцам удалось реализовать свыше 33 тысяч экземпляров, а в 2025-м – уже больше 39 тысяч. Учитывая, что электромобили в Штатах расходятся неохотно, это смотрелось весьма достойно. Но во второй половине 2025-го федеральные льготы на покупку электрических машин отменили – и Prologue рухнул в продажах.

Honda Prologue

За первые шесть месяцев 2026-го Honda смогла продать лишь немногим более 8400 штук. Падение вышло драматичным.

Машину разрабатывали вместе с General Motors, так что в ее основе много общего с Chevrolet Blazer на электричестве. В рамках этого же альянса сделали Acura ZDX – и он американский рынок покинул еще раньше.

Были планы перевести Prologue на собственную платформу Honda из так называемой 0-й серии. Но соответствующая модель так в серию и не пошла, поэтому от затеи отказались. В итоге в США у бренда скоро не останется ни одного электрокара.

Интерьер Honda Prologue

Ранее «За рулем» рассказал, что к россовер Esteo MX начали продавать в России по цене от 3 990 000 рублей.