Мы знаем, кто купил первые Атомы! Фото с вручения

Компания «Кама» вручила покупателям первые электрокары Атом. Фотоотчет с церемонии передачи

Компания «Кама» начала вручение автомобилей клиентам, которые забронировали их на стадии раннего предзаказа. До этого будущим владельцам разослали персональные приглашения. Выдача электромобилей проходит поэтапно: с 16 июля по 15 октября.

Следующая партия (еще 3000 серийных Атомов) будет передана покупателям до конца года. Новые заказы сейчас принимаются с доставкой в четвертом квартале 2026 года, а перед оформлением можно бесплатно протестировать машину.

Игорь Поваразднюк, генеральный директор АО «КАМА»:

«Почти 5 лет назад Атом был лишь идеей в презентации. Постепенно с чистого листа создавались дизайн, технологическая платформа, операционная система и, наконец, первый серийный электромобиль.

Сегодня мы перешли к главному моменту для любого разработчика – передаче первых гаджетов их владельцам. Календарь регулярных выдач на июль-октябрь уже сформирован из числа ранних бронирований. Новые покупатели могут заказать электромобиль сейчас, с вручением начиная с октября 2026 года».

Получить автомобиль можно в Инженерном центре АО «Кама» или в специализированных пунктах выдачи.

Производство Атома полностью локализовано в России: от обработки металла и штамповки до сварки, покраски и финальной сборки. Электромобили комплектуют отечественным тяговым аккумулятором и электроприводом. Выпуск модели налажен на столичной площадке АМО « Москвич».

Атом построен на базе собственной платформы и операционной системы и оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), а также пятирычажной задней подвеской, обеспечивающими хорошую динамику, комфорт и плавность хода.

Батарея емкостью 77 кВт·ч позволяет достигать запаса хода до 500 км (WLTC) на одном заряде, а специальные инженерные решения Атома обеспечивают эффективность батареи в зимних условиях.

Автомобиль оснащен полным пакетом подогревов, включающим обогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекла, зоны дворников, форсунок и зеркал заднего вида, а также двухзонным климат-контролем, электронными регулировками сидений, зеркал и стекол.

Доступны пять цветов кузова: «Атом», «Нейтрон» (черный), «Фотон» (белый), «Пиксель» (серый) и «Герц» (фиолетовый) и два варианта салона: светлый и темный.

Электромобиль уже прошел полный цикл испытаний.

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