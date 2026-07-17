Более чем по 90% выделенных полос разрешено передвигаться автомобилям такси

Максим Ликсутов: протяженность выделенных полос в Москве превышает 500 км

Выделенные полосы ускоряют поездки на московском такси даже в часы пик. На сегодняшний день протяженность таких полос в столице превышает 500 км, причем более 90% из них открыты для такси. Это помогает водителям быстрее объезжать заторы, а пассажирам – экономить время в пути.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы продолжаем развивать сеть выделенных полос, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня их общая протяженность превышает 500 км. По более чем 90% из них разрешено движение для более чем 205 тыс. автомобилей такси. Это делает поездки быстрее, а работу сервиса – эффективнее.

Благодаря выделенным полосам городской транспорт, такси и автомобили экстренных служб могут быстрее передвигаться по городу, а также обеспечивать комфорт и безопасность миллионов пассажиров».

Средний интервал подачи столичного такси составляет 4 минуты. Ежесуточно услугами такси в Москве пользуются 1,66 млн человек.

Повышается надежность работы городского транспорта и сокращается время в пути для миллионов пассажиров. Достичь этого удалось в том числе за счет масштабного развития выделенных полос в столице.

На участках с выделенными полосами время в пути для автобусов и электробусов сокращается в 2-4 раза, а аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, такие полосы позволяют машинам скорой помощи, пожарным расчетам и другим экстренным службам оперативнее прибывать на вызовы, что критически важно при чрезвычайных происшествиях.

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