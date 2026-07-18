Крупнейшие электрозарядные комплексы заработали на трассе М-11 «Нева»

На трассе М-11 «Нева» появились два крупнейших в РФ электрозарядных комплекса

На платной трассе М-11 «Нева» появились новые многофункциональные зоны с зарядными станциями для электрокаров. В компании «Автодор» уточнили: для экспресс-зарядки здесь установлено оборудование мощностью от 150 до 210 киловатт. А вот те, кто не спешит, могут воспользоваться станциями на 22 кВт – для длительной подпитки батарей.

Причем одна из мощных точек на 210 кВт предназначена специально для электробусов. В «Автодоре» сделали важную ремарку: если вдруг на низковольтных 22-киловаттных станциях пропадет электричество, водители все равно не останутся без тока – предусмотрена возможность зарядки на резервной мощности.

Кстати, хабы ориентированы не только на подзарядку машин. В комплексах уже обустроили парковки для автомобилей и мотоциклов, зоны отдыха для людей, детские и спортивные площадки, а еще – специальные места для выгула собак. Прямо сейчас внутри продолжается отделка ресторанов, кафе и минимаркетов – их планируют распахнуть двери для посетителей до конца этого года.

В будущем количество таких хабов на М-11 обещают довести до шести.

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