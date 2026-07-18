Зарядка за четыре минуты: чем удивила новая батарея Geely для электромобилей

Geely представила тяговый аккумулятор Aegis Gold Brick EV с зарядкой до 1093 кВт

Компания Geely анонсировала собственную разработку – тяговый аккумулятор Aegis Gold Brick EV. Речь идет о литий-железо-фосфатном блоке, конструкция которого заметно отличается от стандартных решений.

В основе новинки – так называемые короткие ячейки формата short-blade. При проектировании инженеры преследовали две цели: добиться высокой скорости зарядки и обеспечить безопасность даже при серьезных нагрузках. На деле результаты оказались впечатляющими.

Aegis Gold Brick EV

Государственные испытания показали: пиковая мощность зарядки батареи достигла 1093 кВт. С 10 до 70% блок восполнил энергию всего за 4 минуты 22 секунды. А чтобы добраться до 97%, потребовалось 8 минут 42 секунды. Забавно, что почти полная зарядка заняла меньше девяти минут.

Контроль температуры оказался не менее важным. Китайские нормативы жестко ограничивают нагрев батареи во время зарядки отметкой в 65 градусов. У новинки максимум остановился на 64 градусах – буквально в шаге от предела. Причина кроется в двухсторонней системе охлаждения: она буквально окружает ячейки хладагентом, отводя лишнее тепло.

Aegis Gold Brick EV

Заявленный ресурс блока Aegis Gold Brick EV – порядка 4500 полных циклов. По оценкам самой Geely, этого хватит примерно на 1 миллион километров. Впечатляющая цифра, которая, правда, пока остается на бумаге.

Батарею разрабатывали прицельно для нового подзаряжаемого гибрида Lynk & Co 10. Эта модель уже вышла на рынок Китая.

Как пишет Interestingengineering, разработка Geely вливается в гонку сверхбыстрых зарядок между китайскими автопроизводителями. Самый очевидный конкурент – продукт BYD. Компания еще в марте запустила станции нового поколения, а ее батарея второго поколения Blade позволяет заряжаться с 10 до 70% за 5 минут и до 97% за 9 минут. Если посмотреть на цифры, результаты обеих компаний практически вровень.

О перспективах китайского электропрома «За рулем» недавно подробно писал.