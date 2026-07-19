Инженеры изобрели систему, позволяющую машине работать на возобновляемом горючем

BMW и Toyota запускают в Испании испытания синтетического топлива из отходов

Разработчики из BMW и Toyota объединились ради необычного эксперимента – они намерены проверить, сможет ли синтетическое топливо стать реальной альтернативой электромобилям. Испытания пройдут в Испании и продлятся ближайшие полгода.

Речь идет о возобновляемом горючем, которое будут производить из отходов и других экологичных источников. Поставками займется концерн Repsol. По сути, ученые хотят понять: способно ли такое топливо полноценно заменить обычный бензин без перестройки всей инфраструктуры? Причем заправлять машины планируют на уже существующих АЗС.

Цифровую систему для контроля за экспериментом разработала компания Bosch. Она будет отслеживать весь путь топлива – от того момента, как его привезут на заправку, и до того, как оно сгорит в двигателе. Более того, система станет ежедневно фиксировать расход каждого автомобиля. Потом эти данные отправят на детальный анализ.

Итоги должны показать, насколько эффективно синтетическое топливо снижает вред для экологии от транспорта. Создатели проекта верят, что такая технология способна стать альтернативой массовой электрификации моторов, которая, кстати, в ЕС пока не вызвала большого восторга у потребителей.

О том, какую роль в будущем автомобиля играют не только моторы, но и другие системы, «За рулем» уже рассказывал в материале о Lada Iskra уже рассказывал.