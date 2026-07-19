Новый кроссовер Li Auto может стать полноценным домом на колесах: подробности

Li Auto L6 официально поступил в продажу в Китае с ценами от 2,88 млн рублей

Свежий кроссовер Li Auto L6 добрался до китайских дилеров с ценником от 249 800 юаней – это, если пересчитать по текущему курсу, примерно 2,88 миллиона рублей. Внешность модели, признаться, изменилась точечно: например, немного другой стала форма головной оптики. Но в целом дизайн остался прежним, и основные сюрпризы приготовили внутри.

В салоне установили 29-дюймовый панорамный дисплей – он объединяет в себе центральный и пассажирский тачскрины. Аудиосистема на 19 динамиков входит в базовую комплектацию, а за доплату могут поставить версию с 21 колонкой. Кроме того, водитель может пользоваться салонным зеркалом, которое способно транслировать картинку с камеры заднего вида. Производитель также предлагает заказать специальную конструкцию на крышу: туда крепятся, скажем, гамак или качели. Есть и аксессуары для организации мини-кухни на природе – тоже за отдельную плату.

Новый процессор, который компания разработала сама, L6 позаимствовал у флагманской модели L9. Он шустро обрабатывает данные с четырех лидаров (три из них – опция) и с 11 камер, обеспечивающих круговой обзор.

Система MindVLA строит трехмерную карту пространства вокруг автомобиля, причем с точным определением дистанции до любого объекта, включая движущиеся. На основании этих данных электроника сама командует рулем, двигателем и тормозами, стараясь свести риск столкновения к минимуму. Причем заложенный искусственный интеллект постоянно обучается, с каждым разом работая все эффективнее – как если бы за рулем находился опытный водитель.

Сиденья в новинке действительно комфортные, с подогревом, вентиляцией и электроприводом с памятью. Они же могут трансформироваться в подобие кровати. Сзади есть сенсорный экран для управления климатом, большой потолочный дисплей и даже компактный холодильник.

Под капотом – гибридная установка EREV, где 1,5-литровый мотор работает исключительно как генератор и не связан с колесами. Благодаря новому аккумулятору запас хода на чистом электричестве вырос до 300 км. Два электромотора выдают в сумме 408 лошадиных сил. Интересная деталь: более 87% кузова изготовлено из высокопрочной стали, а подвеска дополнена системой непрерывного демпфирования.

О планах китайских производителей в ближайшее время «За рулем» недавно подробно рассказывал.