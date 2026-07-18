Бельгийский автодизайнер получил российское гражданство

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бельгийскому автодизайнеру Пьеру Леклерку, который участвовал в создании концепт-кара Ford Street Ka, BMW X5 и X6. Затем Леклерка назначили руководителем дизайна всех будущих моделей BMW M-серии, включая M3, M4, X5M и X6M. После были китайский и корейский периоды, а восемь лет назад Пьер получил должность шеф-дизайнера французского Citroen. Теперь этот известный дизайнер стал гражданином России.

Хаски – талисман бренда Volga

Марка Volga представила своего официального маскота — сибирскую хаски. Новый персонаж будет сопровождать проекты Volga в цифровых каналах и на мероприятиях. Выбор образа не случаен. В названии бренда отражено величие русской реки. А характер сибирской хаски символизирует выносливость и преданность — качества, которые близки философии бренда.

Бензин по приложению

Сбер запустил сервис, где в реальном времени можно узнать о наличии топлива на АЗС. Мониторинг проводят на 23 тыс. заправок по всей России. Для получения данных используют обезличенную платежную информацию ста миллионов клиентов. Похожий сервис предлагает «2ГИС». Интерактивная карта охватывает 29 тыс. АЗС — это практически все заправки страны. Не отстает и Яндекс, в приложениях которого мы тоже можем проверить наличие топлива.

Китайский автопарк – самый большой в мире

Китайский автопарк достиг 476 млн машин. Доминируют национальные бренды: SAIC, FAW, BYD, Geely. Отрыв от Соединенных Штатов — второй державы мира по численности автомобилей — практически двукратный. В США насчитывается более 278 млн легковых машин. Главную роль играют американские бренды — половина автопарка. Им в спину дышат японцы — 35%. Российский автопарк — пятый в мире (68 млн авто). Однако 69% машин составляют иномарки. При этом Лада — безусловный лидер. Доля автомобилей с ладьей на радиаторе — 26%.