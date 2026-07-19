1260 км без заправки: на рынок вышел крупный семейный кроссовер с ценой Искры

Гибридный кроссовер Wuling Starlight L с запасом хода 1260 км вышел на рынок

Новый китайский кроссовер Wuling Starlight L отдает предпочтение умеренной силовой установке. Речь идет о хорошо знакомом 1,5-литровом атмосферном двигателе, который выдает вполне скромные 106 л. с. Этого, правда, хватает лишь для подзарядки батареи – всю основную работу берет на себя электромотор мощностью 231 л. с. Вместе с ними производитель установил вариатор, а аккумулятор на 37,9 кВт·ч позволяет преодолеть до 260 км исключительно на электротяге.

Wuling Starlight L

Интересно, что средний расход топлива заявлен на уровне 4,9 литра на сто километров, а полный бак и заряженная батарея обещают суммарный пробег в 1260 километров. По сути, машина выглядит неплохим компромиссом, если нужно и экономить, и не бояться дальних поездок.

Габариты новинки внушают уважение: в длину почти 5 метров – 4 980 мм, в ширину – 1 930 мм, а высота – 1 760 мм. Колесная база растянулась на 2 950 мм, что обычно намекает на простор внутри. При этом машина стоит на 20-дюймовых дисках и оснащена полностью светодиодной оптикой. Причем спереди установили узкие фары с автоматическим переключением дальнего света на ближний – полезная мелочь в темное время суток.

Wuling Starlight L

В салоне – сплошная кожа. Ею обшиты не только шесть сидений, но еще и центральный тоннель, часть передней панели и дверные карты. Что касается цифровых приборов, то здесь установили 8,8-дюймовую панель, а главный сенсорный экран тянет на 15,6 дюйма. Кстати, для отделки сидений использовали 11 слоев материалов – производители явно озаботились комфортом. Ширина подушек на третьем ряду составляет 1 110 мм, при глубине в 490 мм, так что даже взрослые пассажиры не будут чувствовать себя ущемленными.

Wuling Starlight L

Дополнительно машину оснастили аудиосистемой с 21 динамиком, чья общая мощность достигает 1 560 Вт. В салоне также есть 256-цветная подсветка и 40 разных отсеков для мелочей. В плане электронных помощников не обошлось без адаптивного круиз-контроля, шести ультразвуковых радаров, четырех камер кругового обзора и пары миллиметровых датчиков. Все это в сумме должно серьезно повысить безопасность, особенно в городе.

О неожиданных сюрпризах при эксплуатации электромобилей в жару «За рулем» ранее уже предупреждал.