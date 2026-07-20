В Европе повысят пошлины на китайские машины ради спасения Volkswagen

Министр экономики Саксонии Пантер предложил повысить пошлины на китайские авто

Немецкий политик выступил с неожиданной инициативой в отношении китайских автомобилей. Министр экономики федеральной земли Саксония Дирк Пантер в беседе с Bild заявил, что Евросоюзу стоило бы задуматься об очередном повышении пошлин на машины из КНР. По его мнению, это подстегнет китайские концерны активнее договариваться с местными игроками, к примеру, с Volkswagen.

На каком фоне прозвучало это предложение? Дело в том, что сам Volkswagen оказался в непростой ситуации в Германии. Концерн уже предупредил: в ближайшие годы под угрозой закрытия находятся до четырех заводов. Один из них – как раз в Саксонии – выпускает электромобили. А завод в Дрездене, проработавший более 20 лет, уже остановлен. Все это – если не придумают, что делать дальше.

Глава Volkswagen Оливер Блуме, кстати, одну из возможностей видел в переносе выпуска разработанных в Китае моделей на европейские площадки. Он и от партнерства с автопроизводителями из Поднебесной не отказывается.

Пантер в интервью подчеркнул: создание совместного предприятия с китайской компанией прямо в Саксонии – это сильный аргумент в разговоре с Брюсселем. При таком раскладе китайцы могли бы претендовать на то, чтобы европейские пошлины их не коснулись.

Между тем, бренды из КНР, особенно BYD, продолжают наращивать свою долю на европейском рынке. Рост продаж в последнее время во многом обеспечивают подключаемые гибриды. В Саксонии, правда, китайцев не гонят. Как заметил министр, главное, чтобы зарубежные компании, выходящие на рынок ЕС, создавали добавленную стоимость и рабочие места внутри союза, а не просто ввозили готовую продукцию.

Ранее в Autonews.ru писали, что глава Renault также высказался критически о партнерстве с китайскими марками.