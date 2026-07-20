В России начали продавать надежный кроссовер Nissan намного дешевле «китайцев»

Новый Nissan Qashqai Glory из Китая стоит в России от 1,66 млн рублей

На смену привычному японскому кроссоверу Nissan Qashqai, который до 2022 года собирали под Петербургом, в страну хлынули машины из Поднебесной. Речь о версии под названием Glory, которая сейчас заполонила доски объявлений. Минимальный ценник стартует с 1,66 млн рублей.

Где же искать самую выгодную цену? В основном, предложения сосредоточены на Дальнем Востоке. Например, в городе Артем (Приморье) за озвученную сумму готовы поставить паркетник в комплектации Leading: здесь и салон с экокожей, и люк на крыше, и мультируль с климат-контролем, и крупный тачскрин медиасистемы, плюс запуск двигателя кнопкой – словом, совсем не «пустая» машина.

Nissan Qashqai Glory

Что интересно, если сравнивать с официально представленными на рынке моделями, Glory смотрится очень выгодно. Для примера: Tenet T4 калужской сборки 2026 года тянет минимум на 2 169 000 рублей, а T7 – и вовсе на 2 735 000. Geely Coolray стоит не меньше 2 739 990, а Changan CS35 Max без скидок обойдется в 2 599 900 рублей. Разница – почти в миллион!

Цены, правда, сильно прыгают в зависимости от города и способа покупки. Во Владивостоке такой же Qashqai Glory привезут под заказ за 1 750 000 рублей, в Иркутске – за 1 820 000, а в Омске – за 1 850 000. В Красноярске, Хабаровске, Новосибирске, Находке и Волгограде стартовые ценники уже переваливают за 1 900 000 рублей. Еще на 50 тысяч дороже обойдется покупка в Сургуте, столице, Кургане и Барнауле.

Nissan Qashqai Glory

Если же хочется забрать автомобиль сразу, из наличия, готовьте минимум 2 000 000 рублей. За эти деньги Glory можно найти в Оренбурге, Подмосковье и ряде других регионов. В Уфе привезенный экземпляр оценили уже в 2 150 000 рублей, в Тюмени – в 2 250 000, а в Москве цены доходят до 2 350 000 рублей. Всего на классифайдах висит более трех сотен таких объявлений.

Интерьер Nissan Qashqai Glory

Техника у всех машин, кстати, одинаковая. Под капотом 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 140 л. с. – проверенный агрегат, знакомый по Nissan X-Trail, Renault Koleos, минивэнам Nissan Serena и седанам Teana. Коробка – бесступенчатый вариатор Xtronic, привод – только передний.

По сути, «китайский» Qashqai Glory – это глубокая модернизация второго поколения модели (J11), которую японцы показали еще в 2013-м. Главное внешнее отличие – передняя часть: безрамочная решетка радиатора и оригинальная оптика.

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