В Россию привезли добротный надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

Новые Nissan Magnite из Индии предлагают в России с ценами от 1,8 млн рублей

Nissan Magnite, компактный кроссовер, выпускаемый в Индии, добрался до российских покупателей. Его главная «фишка» – длина кузова менее четырех метров, что в Индии дает серьезные налоговые льготы. Теперь эту модель можно заказать или купить из наличия – предложения появились на площадках объявлений. Цены стартуют с отметки в 1,8 млн рублей.

Габариты автомобиля скромные: 3999 мм в длину, 1758 мм в ширину и 1572 мм в высоту. Колесная база – ровно 2500 мм. Что касается багажника, то здесь можно рассчитывать на объем от 336 до 690 литров – все зависит от того, как сложены задние сиденья.

Nissan Magnite

Самое бюджетное предложение, за те самые 1 835 000 рублей, нашлось в Тюмени. Правда, это вариант под заказ. Машина идет в комплектации SV, которая, кстати, весьма щедра: в ней есть мультимедиа с тачскрином, цифровая «приборка», кожаный мультируль, кондиционер, кнопка старта двигателя, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и двухцветные 16-дюймовые литые диски.

Как это выглядит на фоне конкурентов? Tenet T4 2026 года выпуска стоит минимум 2 169 000 рублей. Omoda C5 второго поколения обойдется уже от 2 349 000, а за Changan CS35 Plus просят как минимум 2 599 900 рублей. То есть Magnite оказывается заметно дешевле.

Nissan Magnite

Если двигаться дальше по городам – в Кемерово такой же кроссовер можно заказать за 1 950 000 рублей. Во Владивостоке поставку оценили примерно в 2 000 000. А вот за машину из наличия в Санкт-Петербурге придется отдать уже 2 200 000 рублей.

Что под капотом? У большинства предложений – 1,0-литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил в паре с вариатором Jatco. Впрочем, есть и альтернатива: в Казани за 2 130 000 и в Самаре за 2 300 000 рублей продавцы предлагают версии с таким же по объему, но атмосферным двигателем – он выдает скромные 72 л. с. и работает в паре с роботом.

Ценовой разброс по стране приличный – все упирается в аппетиты конкретного продавца. В Екатеринбурге 100-сильную версию из наличия с уже оплаченным утильсбором можно взять за 2 000 000 рублей. В Москве же заказать такую машину можно минимум за 2 170 000, а варианты из наличия стоят в среднем от 2 300 000 до 2 700 000 рублей.

Интерьер Nissan Magnite

К слову об уровне защиты: в Индии Magnite занял второе место по безопасности в рейтинге краш-тестов GNCAP. Взрослых в салоне он защищает на максимальные пять звезд, а вот детская безопасность оценена в три звезды. Первое и третье места тогда достались кроссоверам местной марки Tata.

Такие недорогие модели находят своих покупателей, и ранее «За рулем» уже сравнивал, какие кроссоверы в этом сегменте чаще всего оказываются переоценены.