Внедорожник с запасом хода 1400 км: что умеет новый Haval

Great Wall Motor начал предпродажи Haval H10: цены – от 2,5 млн рублей

Концерн Great Wall Motor (GWM) открыл прием заказов на свой новый флагманский внедорожник – модель Haval H10. Информация об этом появилась в издании CarNewsChina.

Купить автомобиль можно в двух вариантах компоновки салона: на пять или шесть посадочных мест. Стартовая цена – 219 800 юаней. Если перевести в рубли по курсу на 20 июля, получается чуть больше 2,5 миллиона. Любопытный факт: за эти же деньги в России сейчас реально взять Haval Jolion в средней комплектации «Оптимум» с полным приводом – такой обойдется в 2 599 000 рублей. Максимальная же версия H10 стоит 2 398 000 юаней – примерно 2,77 млн руб.

Под капотом у новинки гибридная система Hi4 уже второго поколения. Она собрана из 1,5-литрового турбомотора (167 л.с.) и литий-железо-фосфатной батареи емкостью 42,8 кВт·ч. Суммарная отдача установки – 598 л. с. при крутящем моменте 722 Нм. Этого хватает, чтобы разогнать тяжелый внедорожник до сотни всего за 4,9 секунды.

Что насчет экономичности и запаса хода – тут показатели тоже впечатляют. На чистом электричестве H10 способен преодолеть до 180 километров. Если же ехать в гибридном режиме, общий запас хода составляет 1404 км. Расход топлива в смешанном цикле – смешные 0,87 л на сотню. Правда, когда батарея разряжена, аппетит подскакивает до 6,6 л/100 км – но для такого габаритного авто это все равно немного.

Подвеска и внедорожный потенциал

Инженеры уделили серьезное внимание ходовой части. В конструкции использована алюминиевая передняя подвеска на двойных рычагах, а сзади стоит независимая пятирычажка. Дополняют картину электромагнитные амортизаторы EDC. Клиренс у машины – 220 мм, плюс заявлена возможность форсировать броды глубиной до 600 мм. То есть по бездорожью ехать можно вполне уверенно.

Безопасность и «умные» системы

За электронного ассистента отвечает комплекс Coffee Pilot 3. Уже в «базе» он включает LiDAR-сканер – приятный момент. Всего система использует 27 датчиков: обзор вперед – до 250 метров, боковой контроль – до 120 м, сзади мониторинг работает на 150 метров.

Оснащение салона и мультимедиа

Внутри – настоящее царство экранов. Центральный – 15,6 дюйма, плюс проекция на лобовое стекло размером 29 дюймов. Сверху на потолке расположился еще один развлекательный дисплей – уже на 17,3 дюйма. Для дальних поездок пригодится холодильник объемом 7,7 литра и складной столик для пассажиров второго ряда.

Кстати, это не единственная громкая новость от GWM в этом году. Ранее сообщалось, что только за второй квартал 2026-го в России продали около 53 тысяч автомобилей всех брендов концерна. А суммарный результат за первое полугодие перевалил за 92,4 тыс. машин.

Ранее «За рулем» подробно разбирался, чем удивляют новые китайские кроссоверы-дальнобои.