Выбираем лучшие тормозные колодки!

Стартовало голосование в номинации «Тормозные колодки» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Сегодня открывается голосование в номинации «Тормозные колодки», где каждый из вас может назвать бренды, достойные доверия автомобилистов.

Качественные тормозные колодки – важнейшее слагаемое безопасности на дорогах. Именно поэтому так важно отдавать предпочтение только проверенным и надежным брендам. Но как сделать осознанный выбор сегодня, при таком богатом изобилии новых торговых марок?

Разобраться в этом вопросе призвана премия Бренд года «За рулем», где лучших выбирают сами автомобилисты, которые пользуются различными автокомпонентами каждый день.

Давайте сделаем рынок прозрачным вместе! Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу в номинации «Тормозные колодки» либо добавляйте свой собственный вариант.

Списки финалистов мы обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».

Напомним, что лонг-листы формирует аналитический партнер премии, компания РОМИР, на основе статистики продаж в России.