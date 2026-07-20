Выбираем лучшие тормозные колодки!
Сегодня открывается голосование в номинации «Тормозные колодки», где каждый из вас может назвать бренды, достойные доверия автомобилистов.
Качественные тормозные колодки – важнейшее слагаемое безопасности на дорогах. Именно поэтому так важно отдавать предпочтение только проверенным и надежным брендам. Но как сделать осознанный выбор сегодня, при таком богатом изобилии новых торговых марок?
Разобраться в этом вопросе призвана премия Бренд года «За рулем», где лучших выбирают сами автомобилисты, которые пользуются различными автокомпонентами каждый день.
Давайте сделаем рынок прозрачным вместе! Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу в номинации «Тормозные колодки» либо добавляйте свой собственный вариант.
Списки финалистов мы обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».
Напомним, что лонг-листы формирует аналитический партнер премии, компания РОМИР, на основе статистики продаж в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube