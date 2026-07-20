Обновленная Niva Legend пошла в производство

АВТОВАЗ запустил производство внедорожника Lada Niva Legend с новым мотором

В Тольятти стартовало производство внедорожников Niva Legend с новым двигателем 1.8 и рядом обновлений.

Как сообщила пресс-служба завода, в результате модернизации в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Самые главные изменения: двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с., а также модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы. Нива дожна стать более тяговитой (момент увеличился на 24 Нм) и экономичнее – паспортный средний расход снизился с 9,9 до 9 л на 100 км.

Впервые на модели появились оцинкованные кузовные элементы: панель облицовки радиатора, капот, крыша, наружная и внутренняя панель задней откидной двери и наружная панель задка.

Также впервые применены вентилируемые диски передних тормозов и водительская подушка безопасности. Рычаг КПП теперь расположен ближе к водителю, а управление раздаточной коробкой осуществляется одним дополнительным рычагом, как на Niva Travel. Также от Трэвел сама раздатка позаимствовала третью опору и услиление кузова в зонах крепления.

Кроме того, в перечне нововведений – новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр и накладка воздухозаборника на капоте, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания, оригинальные двухцветные диски колес 16". Цены объявят на старте продаж – он ожидается в сентябре.

Ранее «За рулем» рассказал, что выпуск Нивы с классическим мотором 1.7 уже завершен.