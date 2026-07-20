Страховщики заявили о критическом уровне выплат по ОСАГО

РСА: уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД находится на критическом уровне 97%

По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел (РВД) в среднем по стране составил 96,9%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) 20 июля.

Как указал президент РСА Евгений Уфимцев, такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первого полугодия зафиксирован более чем в половине регионов страны.

Наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД в этом году был зафиксирован в Республике Ингушетия — 265,2%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край (180,6%) и Карачаево-Черкесская Республика (166,6%). Следом расположились республики Марий Эл и Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская Республика, Хабаровский и Забайкальский края.

Уфимцев объяснил, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов на местах, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности могут быть высокая частота ДТП по причине плохой дорожной инфраструктуры, низкая дисциплина вождения, большое количество ДТП с такси, активная работа недобросовестных автоюристов в судах, высокая доля мошеннических действий и прочее, добавил глава РСА.

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