Водительницу лишили прав, когда она была на работе: как это возможно?

Лишение прав за отказ от медосвидетельствования грозит даже вне машины

Верховный суд России окончательно расставил точки над i в деле, которое всколыхнуло автомобилистов. Оказывается, остаться без прав можно, даже будучи кристально трезвым. Достаточно одного лишь отказа дунуть в алкотестер по просьбе инспектора. Причем остановиться и выйти из авто – не спасение: полицейский вправе потребовать проверку, даже если человек уже припарковался и покинул салон.

27 ноября 2024 года стажер Татьяна Шпек, которая трудилась госинспектором дорожного надзора, спешила на работу. Приехав к зданию отдела МВД города Боготола (Красноярский край) на своем Nissan X-Trail примерно в половине девятого утра, она оставила машину за шлагбаумом на ведомственной парковке и зашла внутрь. Прямо на входе ее встретил начальник ГАИ, уловивший стойкий запах спиртного. Он вызвал двух дорожных полицейских к себе в кабинет, после чего предложил девушке пройти медицинское освидетельствование. Ответ последовал категорический – нет.

Судья, рассмотрев дело спустя полтора месяца, выписал Татьяне штраф в 30 тысяч рублей и вдобавок лишил ее прав. В судах Шпек настаивала на своей правоте: аргумент был простой – едва она переступила порог отдела, то перестала быть водителем. Между ее парковкой и беседой с начальством, по ее мнению, прошло около десяти минут, поэтому требование инспекторов она считала незаконным.

В итоге разбирательство дошло до самой высокой инстанции. Верховный суд окончательно подтвердил решения нижестоящих инстанций и привлек внимание к юридическому нюансу: правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по сути своей формальное. То есть объективная сторона нарушения – это именно сам факт того, что человек отказался выполнить законное требование полицейского. Состав правонарушения считается завершенным ровно в тот момент, когда прозвучал отказ. А доказывать, был ли водитель пьян на самом деле или нет, больше не требуется – это правового значения не имеет.

Законность же требования напрямую зависит от статуса человека на тот момент, когда он еще управлял транспортным средством. Если есть хоть какие-то данные, что опьянение возникло до того, как он вышел из авто, полиция имеет полное право настаивать на проверке.

О подобных неочевидных правовых нюансах «За рулем» ранее уже рассказал.