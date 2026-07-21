На АВТОВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в России

Дмитрий Костромин: Доля АВТОВАЗа на рынке составит около 25%

Вице-президент АВТОВАЗа по маркетингу и продажам Дмитрий Костромин поделился оптимистичными планами. По его словам, грядущий год может принести неплохие результаты.

«В следующем году ожидаем 1,5 миллиона проданных автомобилей. Доля АВТОВАЗа на рынке составит около 25%», – подчеркнул он.

Впрочем, здесь есть нюанс. Если смотреть на общий объем рынка легковушек и легкого коммерческого транспорта, прогноз куда скромнее. АВТОВАЗ полагает, что в 2026-м он останется на уровне 2025 года, то есть примерно 1,4 млн штук.

Кстати, буквально на днях завод запустил серийное производство обновленной Niva Legend. Под капотом теперь атмосферник объемом 1,8 литра, выдающий 90 лошадиных сил. В салоны внедорожник начнет поступать уже в августе. Перемены затронули и ценник. Как уточнили на предприятии, он изменится, но не слишком сильно – без серьезных скачков.

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