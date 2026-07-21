Российские подушки безопасности — как проверяют их работу?

УАЗ и «Соллерс» показали, как проходят испытания подушек безопасности

Пресс-служба группы «Соллерс» опубликовала видео с испытаний новых подушек безопасности, которые теперь выпускают в Ульяновске.

«Сначала – климатические камеры, моделирующие мороз и жару в салоне. После – стенд, где мы инициируем срабатывание. Инженер фиксирует каждое мгновение с помощью высокоскоростных камер, снимающих до 5000 кадров в секунду. Так мы проверяем геометрию раскрытия, целостность ткани и корпуса, корректную работу газогенератора», – сообщили на предприятии.

Напомним, производство таких подушек стартовало в июне на ульяновской промышленной площадке «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ).

Производство комплексное: рулевые колеса с каркасом из магниевого сплава, подушки с лазерным раскроем и блоки управления. Металлы, краски, материал для пенозаливки, пластик, ткани и печатные платы поставляют российские компании. В первую очередь продукция предназначена для внедорожников УАЗ Патриот, Пикап и Профи, а также для пикапов Sollers ST6 и ST8 и легких коммерческих автомобилей SF5.

Ранее «За рулем» показал ключ-брелок обновленного УАЗа Патриот.