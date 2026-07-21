Новый Exeed Exlantix ES умеет ездить без водителя

Более безопасный и удобный: Chery выпустила обновленный Exeed Exlantix ES

На рынке Китая состоялся дебют обновленного Exeed Exlantix ES, который позиционируется как версия 2027 года. Вопреки ожиданиям, внешность и интерьер фастбека почти не тронули – все метаморфозы пришлись на технику.

Визуально отличить новинку от предшественника можно лишь по скорректированному заднему бамперу. За отдельную плату, кстати, на корме устанавливают электрический спойлер, а в списке опций значатся интерактивные фары.

Главная изюминка – под кузовом. Chery оснастила фастбек фирменным комплексом Falcon 500, который состоит из одного лидара, трех радаров миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых парктроников.

Эта армада датчиков, объединенная с процессором Qualcomm Snapdragon 8295P и модулем искусственного интеллекта, позволяет машине брать на себя управление и на городских улицах, и на трассах.

Цены в Китае стартуют с 179 900 юаней, что по текущему курсу выливается примерно в 2,09 млн рублей. Под капотом гибридной версии стандартно прописан 1,5-литровый турбомотор – правда, он отвечает исключительно за подпитку аккумулятора. В движение фастбек приводит 305-сильный электродвигатель.

В более дорогих комплектациях добавляется второй электрический агрегат, и суммарная отдача подскакивает до 463 л.с. Запас хода на чистой электротяге у гибрида составляет 302 и 255 км соответственно в зависимости от версии. Без дозаправки, то есть с включением ДВС, машина способна проехать 1685 или 1570 км.

Помимо гибрида, на местном рынке дебютировал и электрический фастбек. Он оснащен одним электромотором мощностью 308 л.с., а его запас хода достигает 860 км. В базовое оснащение любой версии входит адаптивная подвеска и тормозная система с управлением по проводам.

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