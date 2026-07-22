Новый добротный седан Toyota появился на российском рынке с ценой Лады Искры

Новые седаны Toyota Corolla Axio привозят в Россию с ценами от 1,4 млн рублей

В России появилась возможность купить настоящий японский автомобиль без пробега, который стоит дешевле двух популярных моделей LADA. Речь идет о седане Toyota Corolla Axio, созданном специально для внутреннего рынка Японии. Заказать эту машину можно во Владивостоке с ценой 1,4 млн рублей.

Важно понимать: эта Corolla – совсем не та, что раньше продавалась официально в Европе или у нас. Toyota Corolla Axio (кузов E160/E165) – отдельная модель, которая компактнее глобальных аналогов. Она легче и конструктивно проще, что сделало ее особенно надежной и недорогой в содержании – японцы знают в этом толк.

Toyota Corolla Axio

По своим габаритам «японка» чуть меньше LADA Vesta: 4440 мм в длину, 1764 в ширину и 1496 мм в высоту, а колесная база составляет 2600 мм. Но ценник на Vesta сегодня заметно выше – даже в начальной комплектации с механикой, согласно прайс-листу, отдавать придется 1 581 000 рублей. Удивительно, но LADA Iskra в дешевой версии с вариатором тоже обойдется дороже японца – в 1 497 000 рублей.

Что скрывается под капотом? Там установлен 1,5-литровый атмосферный мотор на 109 сил с цепным ГРМ и распределенным впрыском. Его хорошо знают и ценят – такой же стоит, к примеру, на хэтчбеке Yaris и универсале Probox. Работает в паре с бесступенчатым вариатором. Словом, типичная надежная «рабочая лошадка».

Интерьер Toyota Corolla Axio

Комплектация EX, судя по объявлению, совсем небогатая. Внутри – пластиковый руль без кнопок, кондиционер, штампованные стальные диски с декоративными колпаками, электрорегулировка зеркал и кнопка запуска двигателя. Все базово, без излишеств.

Правда, есть несколько электронных помощников: система курсовой устойчивости, антипробуксовка и автоматическая система предотвращения лобовых столкновений. А вот мультимедийной системы нет – ее новому владельцу придется ставить самостоятельно.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о другом японском кроссовере, который удивил своей ценой.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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