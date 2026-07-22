Штрафы за нарушения ПДД в России: кто платит больше всех и за что?

Средний чек штрафа ГАИ в РФ в первом полугодии 2026 года составил 1436 рублей

Многие водители жалуются, что уследить за всеми новыми знаками, разметкой и запретами просто невозможно, а в итоге приходится платить все больше. Аналитики банка «Русский Стандарт» подсчитали, во сколько россиянам обошлись нарушения ПДД в первой половине 2026 года.

Средний платеж по картам банка за штраф за это время составил 1436 рублей. Причем самой популярной суммой оказалась 600 рублей – ее платили чаще всего. Следом идут 550 рублей, а замыкает тройку 800 рублей.

С наступлением тепла количество оплат начало расти. Если смотреть помесячно, то абсолютным лидером по числу квитанций стал апрель со средним чеком в 1299 рублей. Май и июнь тоже не отстают: там средние суммы составили 1343 и 1125 рублей соответственно.

Хотя мужчин за рулем традиционно больше, поэтому и число квитанций у них в разы выше, средний чек у женщин оказался ощутимо крупнее – 1599 рублей против мужских 1381 рубля. Видимо, представительницы прекрасного пола попадают на более серьезные нарушения.

Возраст тоже играет роль. Самые высокие средние суммы у водителей от 51 до 60 лет – 1216 рублей. Чуть меньше, 1158 рублей, у тех, кому от 41 до 50. А вот россияне 31-40 лет закрывают тройку с показателем 1130 рублей.

Неудивительно, что по общей сумме оплаченных штрафов лидируют Москва и Санкт-Петербург – движение там самое плотное. Среди остальных городов в первой пятерке оказались Казань, Новосибирск и Краснодар.

О том, как меняется практика наказаний, «За рулем» недавно подробно писал.