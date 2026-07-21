Какие фары у Азимута? Их уже запустили в производство

В Тольятти открыли серийное производство светотехники для кроссовера Lada Azimut

На территории особой экономической зоны «Тольятти» открылась новая линия АО «Лайтинг Солюшнс» по производству светотехники для кроссовера Lada Azimut.

Совместный с АВТОВАЗом проект реализован при поддержке правительства региона и ФРП. Тут будут делать всю светотехнику Азимута: передние фары и секции дневного ходового огня, а также задний центральный, боковые и противотуманные фонари. Проектная мощность, на которую планируется выйти уже к концу года, – 80 тысяч комплектов в год, что позволяет судить и о предполагаемых объемах выпуска самого кроссовера Lada Azimut.

Основа производства – термопластавтоматическая машина с усилием смыкания 2800 тонн, работающая по технологии трехкомпонентного литья, которая применяется в РФ впервые. С ней можно изготавливать цельный задний фонарь, который имеет длину 1,4 метра и идет фактически по всей ширине автомобиля.

Кстати, в задних фонарях Азимута впервые для вазовских машин будет применен динамический указатель поворота. Фары же – полностью светодиодные, с фирменной оптикой Lada XVision – по задумке, она обеспечивает высокую светоотдачу при снижении энергопотребления. В конструкции используются светодиодные модули и запатентованная система охлаждения. Напомним, кроссовер Lada Azimut должен пойти в серию в сентябре 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, как Азимут прошел сертификационные краш-тесты.