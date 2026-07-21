Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

160 л.с., ИИ: Volkswagen возродит популярную модель для рынка Казахстана

В Казахстане стартуют продажи седанов Volkswagen Bora: подробности

В Казахстане появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Volkswagen Bora – модель вот-вот начнут продавать официально. Правда, как выяснило издание «Колеса.kz», покупателям под этим именем предложат несколько другую машину: Volkswagen Sagitar L, выпускаемый совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.

Под капотом у Sagitar L стоит турбированный двигатель 1.5 TSI, который выдает 160 лошадиных сил и 250 Н•м крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатый преселективный робот. До сотни такой седан разгоняется за 8,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

БРЕНД ГОДА «ЗА РУЛЕМ» Премия потребительского доверия проводится ежегодно. Миссия премии – помочь потребителю в выборе товара.
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Модель, дебютировавшую осенью прошлого года, относят к среднеразмерному классу. По габаритам она весьма внушительна: длина – 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1479 мм. Колесная база, кстати, составляет 2731 мм – это дает ощутимый запас пространства для задних пассажиров.

Главная фишка в салоне – 15-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2K, который сразу бросается в глаза. За работу мультимедиа отвечает процессор Qualcomm 8155, а вдобавок система поддерживает искусственный интеллект DeepSeek и продвинутый голосовой ассистент.

Volkswagen Bora
Volkswagen Bora

Ранее «За рулем» рассказывал, что в России начали продавать кроссоверы Subaru Rex с ценами от 1,08 млн рублей .

Источник:  Колёса.kz
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle