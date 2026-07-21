Немцам предложили работать за идею: Mercedes требует больше часов без доплат

Mercedes–Benz сократит производство и зарплату в Германии

Mercedes-Benz объявил о планах по урезанию производственных мощностей на родине и ужесточению программы экономии. Причина – высокие издержки, которые концерн хочет сократить, чтобы оставаться на плаву в конкурентной борьбе.

По словам члена правления и директора по производству Михаэля Шибе, руководство добивается, чтобы персонал немецких предприятий трудился дольше – без дополнительной компенсации. В интервью Handelsblatt топ-менеджер также высказался за перенос части мощностей туда, где рабочая сила обходится дешевле.

В качестве эталона Шибе привел завод в венгерском Кечкемете. Там, по его данным, выработка выше, а уровень заболеваемости ниже, чем на немецких площадках. Это позволило снизить производственные затраты на целых 70%.

На немецких заводах Mercedes-Benz необходимо поднять рабочую неделю с 35 до 40 часов, подчеркнул Шибе. Вдобавок возможен отказ от ряда специальных надбавок, прописанных в коллективных договорах.

Профсоюз IG Metall уже выступил против таких планов, пообещав защищать права работников. Шибе на это ответил: если компромисса не достигнут, компании придется пойти на крайние меры, которые обернутся более жесткими последствиями для заводов в Германии.

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