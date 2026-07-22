ИИ, золото в фарах: представлен новый Maybach GLS

Mercedes показал Maybach GLS с новым мотором V8 и искусственным интеллектом

Немецкий автоконцерн представил обновленную версию своего флагманского кроссовера Mercedes- Maybach GLS 680. Инженеры и дизайнеры полностью переработали внешность автомобиля, кардинально обновили салон и добавили технологий, при этом не забыв и про двигатель.

Спереди главная «фишка» – это решетка радиатора, которую подсвечивает светодиодная окантовка. Над решеткой красуется надпись Maybach. За дополнительную плату можно установить трехлучевую звезду на капот – она будет светиться в темноте. В фары добавили декоративные вставки из розового золота, а между ними и решеткой появилась черная глянцевая панель. Новый бампер с крупными хромированными элементами визуально сделал машину еще тяжелее и основательнее.

Корма тоже изменилась. Проработана дверь багажника, а графика фонарей стала иной – теперь они визуально объединены в единую линию. Внутри каждого фонаря можно разглядеть трехмерное изображение фирменной звезды Mercedes, обрамленное хромом.

Цветовая палитра заметно расширилась. Появились свежие оттенки: темно-оливковый Dark Olive Green, красный Patagonia Red Metallic и двухцветная схема Verde Silver с темно-зеленым кузовом. Для тех, кто предпочитает строгость, предлагают «ночной» пакет Night Series – он включает темный хром, особые декоративные элементы и эксклюзивные диски.

Одна из самых запоминающихся деталей – это, пожалуй, колеса. Опциональные 23-дюймовые кованые диски оснащены механизмом, который удерживает центральную эмблему Mercedes в строго вертикальном положении. Даже когда колесо вращается, значок остается неподвижным – смотрится эффектно.

Посадку в автомобиль тоже сделали шоу. Электрические подножки выдвигаются быстрее, чем за секунду, после того как вы открываете дверь. Они подсвечиваются, а на асфальт с них проецируется логотип Maybach. Закрыли дверь – подножки бесшумно убрались обратно в пороги.

Салон и комфорт

Внутри главная ставка сделана на удобство пассажиров. Передние кресла получили функцию вибрационного массажа. Задние сиденья Executive теперь снабжены системой массажа, которая прорабатывает не только спину, но и икры – такого в предыдущей версии не было.

Отделочные материалы поражают выбором. Кожа, дерево, металл – доступны новые варианты для каждого. Между задними сиденьями стоит охлаждаемый отсек. Потолок, как и раньше, можно заказать в исполнении Manufactur, которое подбирается индивидуально.

На передней панели доминирует мультимедийный комплекс MBUX Superscreen. Это три экрана под единым стеклом. Голосовой помощник теперь работает на генеративном искусственном интеллекте – в систему интегрированы ChatGPT, Google Gemini и Microsoft. А аудиосистема Burmester обновилась до 15 динамиков. Для задних пассажиров предусмотрены два отдельных 11,6-дюймовых дисплея. Причем, как утверждается, воздух в салоне полностью очищается примерно каждые полторы минуты.

Техника и шасси

Самое важное изменение – под капотом. Mercedes-Maybach GLS 680 получил модернизированный 4,0-литровый битурбированный V8, работающий в паре с 48-вольтовой мягкогибридной системой. Отдача выросла до 603 лошадиных сил и 850 Н·м крутящего момента. Это на 53 «лошадки» и примерно на 120 Н·м больше, чем у предшественника. Плюс гибридная система дает режим движения накатом, рекуперацию энергии и более плавную работу старт-стопа.

Шасси тоже не оставили без внимания. Рулевое управление стало острее. Пневматическая подвеска теперь использует систему прогнозирующего демпфирования: она анализирует дорожное покрытие, беря данные от других машин Mercedes, едущих впереди. За доплату доступна система E-Active Body Control – она отслеживает неровности более чем 20 датчиками, анализируя информацию до 1000 раз в секунду. Электроника гасит крены, компенсирует раскачку и даже может наклонить кроссовер в повороте на угол до трех градусов, что особенно сильно повышает комфорт задних пассажиров.

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