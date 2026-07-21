Забыли оплатить парковку или заблудились в центре? Эти люди точно помогут

Инспекторы «Московского паркинга» с начала года помогли более 144 тыс. водителей

Более 144 тысяч раз водители обращались за помощью к контролерам «Московского паркинга» с января текущего года. Цифру привел заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В обязанности сотрудников входит не только контроль за соблюдением правил остановки и стоянки. На деле они регулярно выручают горожан в самых разных ситуациях.

Чаще всего к ним приходят с вопросами, как оплатить парковку. Интересуются москвичи и тем, где можно, а где нельзя ставить машину, как продлить или изменить парковочную сессию. Зимой и летом контролеры выступают и в роли живых навигаторов – подсказывают, как пройти или доехать до нужного места.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Работники Транспортного комплекса столицы всегда готовы помочь автомобилистам и пассажирам. Москвичи и гости города могут обратиться к контролерам «Московского паркинга», если у них возникли вопросы с парковкой или навигацией. С начала года контролеры помогли 144 тыс. человек. Постоянно совершенствуем парковочную систему в столице по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.