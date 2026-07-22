Этот кроссовер стал самым продаваемым в сегменте SUV за полгода

«Автостат»: Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в РФ за 6 месяцев

По итогам первой половины 2026 года самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в России стал кроссовер T7 российской марки Tenet, который с прошлого года выпускается на заводе в Калуге. Об этом 21 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Tenet T7 за полгода составили 36,5 тыс. экземпляров. На втором месте с отставанием в 1 тыс. единиц расположился Haval Jolion, третью строчку занял внедорожник Lada Niva Travel (21,4 тыс. ед.). Пятерку дополнили Tenet T4 (18,3 тыс. ед.) и Lada Niva Legend (16,1 тыс. ед.). В топ-10 также вошли Haval M6, Geely Monjaro, Changan Uni-S, Mazda CX-5 и Haval F7.

Лишь у двух моделей объемы реализации к уровню первой половины 2025 года снизились - это Changan Uni-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). Сильнее других на низкой базе выросли продажи Mazda CX-5 (в 12,3 раза), причем на эту модель приходится свыше 90% всех реализованных новых машин марки в РФ.

Всего за полгода в РФ было реализовано 450,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. На долю сегмента SUV в стране приходится почти три четверти (74%) рынка новых легковых автомобилей.

Tenet T7

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