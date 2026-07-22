Дилеры привезли в Россию шесть моделей новых «корейцев» с ценами от 1,6 млн рублей

Подщеколдин: Корейские бренды вернутся на рынок РФ первыми после снятия санкций

Вернутся ли корейские марки на российский рынок официально? Да, и сделают это первыми после отмены санкций, уверен глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, представительства этих брендов в России все еще работают, хотя сами поставки пока не налажены.

На сегодняшний день легально в стране продается только один корейский бренд – KGM, он же прежний SsangYong. С весны 2025 года его машины снова предлагают с заводской гарантией. Но при этом купить почти любой корейский автомобиль в России реально – по параллельному импорту.

До 2 млн рублей – компактные седан и кроссовер

За сумму, сопоставимую с ценой на новую Lada Vesta, вполне реально присмотреть что-нибудь из Южной Кореи. Вот пара конкретных примеров.

Kia Pegas

Самым дешевым вариантом стал компактный седан Kia Pegas. Дилеры просят за него от 1,6 млн рублей. По оснащению это, по сути, корейский аналог топовой Granta: тканевый салон, электрические стеклоподъемники, кондиционер и две подушки безопасности. Под капотом – 1,4 литра на 95 л.с. в паре с автоматом и передним приводом.

Kia Pegas

Kia KX1

Чуть дороже, от 1,8 млн рублей, можно взять кроссовер Kia KX1. У него оснащение посолиднее: сенсорный дисплей мультимедиа, климат-контроль и камера заднего вида. Мотор такой же, 1,4 литра, но уже на 100 л.с., коробка – вариатор, привод передний.

Kia KX1

От 2 до 4 млн рублей – больше популярных моделей

В этом бюджете выбор становится заметно шире. Можно присмотреть и среднеразмерные кроссоверы, и седаны с хорошим набором опций.

Hyundai Elantra

Кстати, Elantra – самая доступная модель в этом сегменте. Она когда-то даже выпускалась на одном из российских заводов. Сейчас дилеры предлагают ее от 2 млн рублей, в среднем цена около 2,3 млн. В оснащение входят электронные ассистенты, круиз-контроль и несколько режимов движения.

Hyundai Elantra

Kia Sportage

Популярный кроссовер Kia Sportage, который продолжают ввозить по параллельному импорту, можно найти с разными моторами. Цены стартуют от 3,4 млн руб. Помимо базового оснащения в нем больше ассистентов безопасности – например, датчик усталости водителя и система предупреждения о выезде из полосы. В гамме двигателей: 2,0 л (150 л.с.) и 1,5 л (200 л.с.). Коробка – автомат, привод – передний или полный.

Kia Sportage

Зона комфорта: всё, что дороже 4 млн рублей

Тут в дело вступают большие кроссоверы и даже корейский премиум.

Hyundai Santa Fe

Пятое поколение известного в России кроссовера тоже ввозят по параллельному импорту. Ценник по объявлениям – от 5,5 млн руб. Модель примечательна неожиданно квадратным дизайном, который ей раньше был несвойственен. Под капотом – 2,0 л (247 л.с.) или 2,5 л (194 л.с.) в паре с автоматом и полным приводом.

Hyundai Santa Fe

Genesis GV80

Флагманский премиум-кроссовер из Кореи продается у нас от 9 млн руб. В салоне – огромный сенсорный экран, который заменил сразу и приборную панель, и мультимедиа. Управление климат-контролем тоже полностью сенсорное, а селектор трансмиссии выполнен в виде «хрустального» элемента. Единственный мотор – 2,5 (304 л.с.), коробка – автомат, привод – полный.

Genesis GV80

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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