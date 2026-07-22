Автопроизводители США ускорили отказ от китайских компонентов

Американский автопром срочно заменяет китайское оборудование и ПО

Американские компании, выпускающие автомобили, всерьез взялись за перестройку цепочек поставок. Причина – свежие требования властей, которые фактически блокируют использование ряда компонентов из Китая в машинах, предназначенных для местного рынка. Речь идет о так называемых «подключенных автомобилях» (connected cars), напичканных электроникой и модулями связи.

По данным Reuters, одним из первых заметных шагов в этом направлении стало рождение компании Eagle Wireless. Предприятие обосновалось недалеко от Кливленда, в штате Огайо, и заработало в конце 2025 года. Задача – выпускать коммуникационные модули, которые призваны заменить собой китайские аналоги. Правда, как отмечают источники, это может привести к удорожанию деталей: цены на них подрастут на 5-15%.

В Eagle Wireless объясняют: решение запустить производство продиктовано желанием снизить зависимость американского автопрома от импорта из КНР. Новые правила не оставили выбора – автоконцерны срочно ищут альтернативных поставщиков, поэтому пришлось форсировать выпуск продукции буквально на ходу. На данный момент штат завода насчитывает примерно 140 человек. Но это только начало: в течение следующих трех лет компания планирует увеличить число сотрудников до тысячи. На фоне такого разворота Eagle Wireless почти вдвое повысила собственный прогноз по годовой выручке – теперь он составляет около 100 миллионов долларов.

Ограничения на использование китайского оборудования для подключенных машин утвердили еще в январе 2025 года при администрации Джо Байдена. Официальная причина – защита национальной безопасности и персональных данных пользователей. Интересно, что после смены власти новый президент Дональд Трамп эти требования не отменил, а сохранил. По правилам, ввоз в Штаты оборудования для систем связи (сюда входят компоненты Bluetooth, сотовой и спутниковой связи) полностью запретят с 2030 года. А программное обеспечение для автоматизированного вождения попадет под аналогичный запрет еще раньше – с 2027 года.

О том, как европейцы экономят на топливе, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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