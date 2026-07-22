Стоит недорого, едет как спорткар: подробности о новинке Geely

Geely принимает заявки на новый Galaxy TT Ultra с продвинутым силовым агрегатом

В Китае официально стартовали продажи нового электромобиля Geely Galaxy TT Ultra. Минимальный ценник установлен на отметке 209 800 юаней, что по текущему курсу равняется примерно 2,44 млн рублей. Забавно, но ровно столько же в России просят за обычный Haval Jolion, причем далеко не в самой богатой версии.

Седан построен на многорычажных подвесках и может похвастаться идеальной развесовкой по осям. Но главная его фишка – силовая установка. Galaxy TT Ultra стал первенцем марки, где применили новейший блок привода «16-в-1». Это компактный агрегат весом всего 75 кг, объединяющий мотор, редуктор и еще дюжину компонентов. Вдобавок там спрятаны четыре аппаратные возможности. Коэффициент полезного действия у системы, кстати, рекордный – 93,8%, то есть почти вся энергия без потерь идет на питание двигателя.

Под капотом (и на задней оси) расположились два электромотора: передний выдает 245 лошадиных сил, задний – 333. Общая комбинация выливается в 578 «лошадей». Этого хватает, чтобы разогнать почти пятиметровый седан до сотни всего за 3,8 секунды. Запас хода при этом солидный – заявлено 650 км. А если захочется больше динамики, на руле установлена большая кнопка Boost. Нажал – и 20 секунд агрегат трудится на пределе возможностей.

Габариты у Galaxy TT Ultra внушительные: длина 4999 мм, ширина 1919 мм, высота 1479 мм, а колесная база растянута на 2920 мм. Салон тут – настоящая лаунж-зона. Все кресла с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками. Сзади производитель установил холодильник на 5,2 литра и выдвижной ящик объемом 8,5 литра. Из приятных мелочей – аудиосистема с 23 динамиками, 10,2-дюймовая приборка, 15,4-дюймовый центральный тачскрин и проекционный дисплей на 25,6 дюйма.

По части электроники новинка тоже не подкачала. Система на базе искусственного интеллекта предварительно сканирует дорогу и адаптирует подвеску под конкретные условия. А управление автомобилем может взять на себя автопилот – его «зрение» обеспечивают дальнобойный лидар и куча датчиков. Кстати, незадолго до этого анонса прошла презентация обновленного Mercedes- Maybach GLS680.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в РФ за 6 месяцев .

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