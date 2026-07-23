В России стартовали продажи крупного японского кроссовера: актуальные цены

Nissan Pathfinder для китайского рынка начали продавать в РФ за 6,23 млн рублей

В России крупные дилерские сети начали продавать Nissan Pathfinder – кроссоверы ввозят по параллельному импорту, и большинство машин уже в наличии. Стартовая цена – 6,23 млн рублей без учета акций, а скидки достигают 300-700 тысяч, так что в реальности сумму можно сбить. Правда, у этих автомобилей мало общего с привычным «американским» Pathfinder: все они собраны под китайский рынок и внешне отличаются от третьего и пятого поколений, которые мы знали раньше.

Nissan Pathfinder

Самый доступный вариант нашелся в дилерском центре на юге Москвы.

За 6,23 млн там предлагают семиместный черный кроссовер в версии Smart Driving.

В оснащении – кожаные сиденья с электроприводом, панорамная крыша с люком, крупный экран мультимедиа, а еще климат- и круиз-контроль. В общем, по базе довольно богато.

В конфигурации Zhizun Edition, которая еще насыщеннее, аналогичную машину другой дилер оценил уже в 6 540 000 рублей. Разница не сказать чтобы колоссальная, но за переплату обещают больше опций – правда, детали в объявлении не уточняют.

Интерьер Nissan Pathfinder

По словам продавцов, на все экземпляры дают двухлетнюю гарантию с ограничением в 100 000 км пробега. Вдобавок под капотом у них безальтернативный 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л. с., который работает в паре с классическим автоматом. Привод, кстати, у всех полный.

Ранее «За рулем» уже отзывал машины Nissan из-за выявленных неисправностей.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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