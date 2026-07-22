По ровному и по кочкам: как едет флагманский кроссовер Volga

Максим Кадаков рассказал, как работает подвеска на кроссовере Volga K50

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел первый тест-драйв флагманского кроссовера Volga K50.

Он напомнил, что локализованный в РФ клон Geely Monjaro построен на платформе CMA, которую совместно разрабатывали Geely и Volvo. Кроссовер Volga K50 оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 238 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. По подвеске – спереди McPherson, сзади многорычажная. При этом в комплектациях «Премиум» и «Эксклюзив» подвеска адаптивная.

Можно выбирать вручную между режимами («Комфорт», «Спорт» и др.), а можно выставить «Смарт», и электроника будет сама подстраиваться под текущие дорожные условия. Как все это работает на практике?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Если посадить меня в Волгу К50 с закрытыми глазами, чтобы я не знал, что это за машина, скорее всего, я скажу, что еду на Volvo. Заложенные в платформе гены остались. Хорошо это или плохо, каждый решит сам, но, наверное, лучше такие ассоциации, чем какие-то другие.

При проектировании всегда ищется баланс управляемости и плавности хода – и здесь он сдвинут в сторону драйверских качеств. Машина хорошо держит прямую на скорости, а в поворотах демонстрирует легкую избыточную поворачиваемость – лично я такие настройки люблю.

Режим «Комфорт» – оптимальный для ежедневной езды. Можно использовать «Смарт» – адаптивные амортизаторы свою работу делают неплохо. А играться остальными режимами стоит только в том случае, если вы тонкий знаток, способный почувствовать нюансы.

В настройках подвески сочетаются нарочитая плавность хода и жесткость на мелких стыках. Когда проезжаешь крупную волну, вроде «лежачего полицейского», машина допускает раскачку, а на мелких стыках рельеф чувствуется слишком подробно – конечно, при низкопрофильных шинах на дисках 20" подвеске приходится нелегко. Наверное, это понравится не всем.

Все нюансы, выявленные в ходе тест-драйва Volga K50, – в материале «За рулем»!