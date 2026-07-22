Рынок автокредитования сжимается: июньская статистика

НБКИ: в июне 2026 года было выдано 100,2 тыс. автокредитов

В июне 2026 года в России оформили 100,2 тыс. автокредитов. Эта цифра оказалась на 12,7% выше, чем за тот же месяц прошлого года (тогда было 88,9 тыс.). Такие данные раскрыли в пресс-службе Национального бюро кредитных историй, сославшись на сведения от кредиторов.

Однако если сравнивать с маем, динамика пошла на спад. По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных займов на машины уменьшилось на 3% – в мае их насчитали 103,2 тысячи.

Среди городов и регионов абсолютными лидерами по числу одобрений в июне стали Москва (6,86 тыс.), Московская область (6,32 тыс.), Татарстан (4,83 тыс.), Санкт-Петербург (4,55 тыс.) и Башкортостан (3,93 тыс.).

Примечательно, что в некоторых регионах спад оказался особенно заметным. Если брать топ-30 субъектов по объему выдачи, самое резкое падение к маю зафиксировали в Ульяновской области – минус 11,9%. Следом идут Москва (-9,9%), Ставропольский край (-8,7%), Кемеровская область (-7,6%) и Санкт-Петербург (-7,1%).

Правда, далеко не везде картина была такой. В ряде регионов из той же тридцатки число новых автокредитов, наоборот, пошло вверх. Лидерами прироста стали Вологодская область (плюс 7%), Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО (+6,8%), Удмуртия (+6,5%), Кировская область (+5,5%) и Башкортостан (+3,4%).

«Выдача автокредитов, в целом, продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Напомним, что в июне 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше автокредитов (100 тыс.), чем в июне 2024 года (150 тыс.). Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков. Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем», – прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

О том, как россияне бросились скупать битопливные Lada, «За рулем» ранее сообщал.

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