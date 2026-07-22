Запасы Solaris заканчиваются: сколько машин осталось

Аналитик Целиков: На складах осталось менее 10 тысяч штук новых Solaris

Глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков поделился тревожными новостями на своей странице в Telegram. По состоянию на начало июля на складах осталось меньше 10 тысяч автомобилей, которые продаются под брендом Solaris.

Речь идет о машинах, которые собирали в Санкт-Петербурге в 2024-2025 годах. Тогда завод использовал машинокомплекты Hyundai и Kia, а готовые авто продавали уже как Solaris. Всего за время работы конвейер покинули 70,2 тыс. таких машин.

В реальности, с декабря прошлого года выпуск больше не ведется – последние партии сошли с линии еще в конце 2025-го. На сегодня продано уже 60,7 тыс. единиц. По сути, спрос почти полностью «съел» предложение, и при нынешних темпах продаж запасов должно хватить максимум до конца года.

О том, как россияне бросились скупать битопливные Lada, «За рулем» ранее сообщал.

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