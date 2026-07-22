В Россию привезли новую Toyota Corolla: известны цены и комплектация

В РФ начались продажи обновленной Toyota Corolla: 3,59 млн руб., гарантия 2 года

В России начались официальные продажи рестайлинговой Toyota Corolla. Четырехдверки уже появились у дилера «Рольф». Правда, привезли их не из Японии, а из Китая – там седаны собирают на совместном предприятии FAW и Toyota.

Ценник установили в 3 590 000 рублей. На машину дают дилерскую гарантию – два года либо до 100 тыс. км пробега. До этого момента Corolla была доступна только под заказ, «живых» машин в салонах не было.

Пока что переднеприводный седан предлагают в единственной версии. Под капотом – гибридная установка на базе 1,8-литрового атмосферника мощностью 98 л.с. в паре с вариатором. В оснащение вошли камера заднего вида, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз, кожаный салон и большой набор водительских ассистентов.

Премьера обновленной модели прошла на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. После рестайлинга у Corolla изменилась внешность – особенно передок, который стилизовали под Prius. Салон и «начинка» остались прежними.

Toyota Corolla

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