В Россию привезли новую Toyota Corolla: известны цены и комплектация
В России начались официальные продажи рестайлинговой Toyota Corolla. Четырехдверки уже появились у дилера «Рольф». Правда, привезли их не из Японии, а из Китая – там седаны собирают на совместном предприятии FAW и Toyota.
Ценник установили в 3 590 000 рублей. На машину дают дилерскую гарантию – два года либо до 100 тыс. км пробега. До этого момента Corolla была доступна только под заказ, «живых» машин в салонах не было.
Пока что переднеприводный седан предлагают в единственной версии. Под капотом – гибридная установка на базе 1,8-литрового атмосферника мощностью 98 л.с. в паре с вариатором. В оснащение вошли камера заднего вида, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз, кожаный салон и большой набор водительских ассистентов.
Премьера обновленной модели прошла на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. После рестайлинга у Corolla изменилась внешность – особенно передок, который стилизовали под Prius. Салон и «начинка» остались прежними.
Ранее «За рулем» подробно писал о том, какие кроссоверы пользуются наибольшим спросом в России.
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