Почему в новых поездах РЖД холодильник есть, а еду в нем хранить нельзя?

ФПК: в холодильнике вагона можно держать только детское питание и медикаменты

В конце июля общественность снова заинтересовалась странной ситуацией в поездах РЖД. В вагонах, которые начали выходить с конвейера еще в 2019 году, есть кухонная зона и встроенный холодильник, но воспользоваться им по назначению обычным пассажирам практически невозможно. Хотя изначально это подавалось как шаг к европейскому уровню сервиса, на деле техника чаще всего стоит под замком.

Все дело в нормативной базе. Федеральная пассажирская компания, «дочка» РЖД, строго ограничивает перечень того, что можно принимать от пассажиров на временное хранение. Как пояснили в Горьковском филиале ФПК, в служебном холодильнике разрешено держать только две категории продуктов: детское питание и медикаменты, жизненно необходимые пассажиру. При этом «детское питание» трактуется по закону предельно узко – это смеси, молочные продукты и каши для малышей до трех лет. Все остальное – под запретом.

Получается абсурд: оборудование купили и установили, даже кухонный отсек спроектировали, но для большинства путешественников он просто недоступен. Причина – в санитарных требованиях Роспотребнадзора. Ведомство не разрешает хранить в одном месте произвольные продукты, принесенные пассажирами, ведь никто не может гарантировать их свежесть и безопасность. А отдельной внутренней инструкции, которая бы четко прописала список разрешенных товаров, в компании до сих пор нет.

В 2019 году, когда РЖД впервые показали вагоны нового модельного ряда, пассажиры и журналисты восприняли холодильник как настоящий прорыв. Тогда казалось, что началась новая эра комфорта, когда можно спокойно хранить свои продукты в дороге. Но спустя годы реальность оказалась иной: холодильник есть, а доступ к нему получают только в исключительных случаях. По сути, кухонная зона превратилась в служебное помещение с замком, а не в общедоступное удобство.

Теоретически решить проблему можно, если перевозчик разработает и согласует с Роспотребнадзором четкий регламент. Тогда в нем можно будет прописать конкретный перечень продуктов, которые безопасно хранить в пути – например, герметично упакованные снеки или бутилированную воду. Это сняло бы часть напряжения, не нарушая санитарных норм. Пока же ситуация остается подвешенной: формально удобство есть, а реально им никто не пользуется.

Ранее «За рулем» уже объяснил, почему в железнодорожной технике иногда возникают неожиданные ограничения.

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