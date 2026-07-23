В России появятся бронированные Volga

«АрморГрупп» разрабатывает бронированные версии седана и кроссовера Volga

Специалисты нижегородской компании «АрморГрупп» взялись за создание бронированных модификаций автомобилей Volga. Как сообщается на сайте предприятия, под защиту попадут две флагманские модели – седан C50 и кроссовер K50.

Правда, производитель пока не делится техническими деталями проекта. На данный момент обе машины находятся на стадии разработки, поэтому о сроках или конкретных характеристиках бронирования говорить рано.

Между прочим, «АрморГрупп» на рынке уже почти двадцать лет – компания работает с 2006 года. Свой первый броневик они собрали на шасси Toyota Land Cruiser 100. При изготовлении таких машин применяются пулестойкие стекла и листы высоколегированной стали повышенной прочности, и каждую модель в итоге прогоняют через баллистические и стрелковые испытания.

О том, как отличить износ шин от проблем с подвеской, «За рулем» ранее подробно рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://www.google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив



Готово – остаемся на связи!