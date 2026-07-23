Импорт машин продолжает расти: дальневосточные таможни завалены работой

ФТС РФ: ввоз иномарок физлицами через таможни Дальнего Востока вырос на 19,6%

Почти 200 тысяч автомобилей привезли россияне через дальневосточные таможни всего за полгода. Показатели неплохо подросли по сравнению с прошлым годом – прибавка составила почти 20%.

Больше всего машин оформляют, что логично, во Владивостоке. Местная таможня приняла почти 146 тысяч транспортных средств – это три четверти всего объема. Следом идет Уссурийская таможня с 42,8 тыс. единиц (почти 22%). Оставшиеся 5% распределились между отделениями Сахалина, Хабаровска, Читы, Бурятии и Находки.

Цифры за январь – июнь опубликовал официальный канал Федерального таможенного управления.

Интересная деталь: таможенники придираются к стоимости далеко не каждого авто. Процедура корректировки цены коснулась лишь 1374 машин – это смешные 0,7% всего потока.

О том, как европейцы экономят на топливе, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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