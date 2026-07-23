В России стартуют продажи более мощной и экономичной версии известного «рамника»

Haval получил ОТТС в России на гибридный Tank 400 Hi4-T мощностью 421 л.с.

Российское подразделение Haval «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» официально утвердило обновленный Tank 400 с гибридной силовой установкой – соответствующее Одобрение типа транспортного средства уже появилось в реестре Росстандарта. До этого момента российским покупателям предлагалась исключительно бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем.

Tank 400

Tank и Haval – это «дочки» китайского гиганта Great Wall Motor. Кроме них, корпорация активно продвигает электрический бренд Ora и премиальную гибридную линейку Wey.

Гибрид, который еще осенью прошлого года дебютировал на китайском рынке, оснащается установкой Hi4-T с возможностью подзарядки от сети.

В основе – проверенная схема: 2,0-литровый бензиновый мотор работает в паре с электродвигателем, встроенным прямо в 9-ступенчатый автомат. Питается все это от литий-ионной батареи емкостью 37,1 кВт/ч.

Суммарная отдача гибрида достигает 421 лошадиной силы. Разгон до сотни – всего 6,8 секунды, а на чистом электричестве можно проехать до 105 километров. Расход в смешанном цикле – 8,4 л на сотню.

Интерьер Tank 400

Для сравнения, обычная бензиновая модификация выдает лишь 245 л.с., разменивает первую сотню за 9,7 секунды и потребляет 10,2 литра топлива. Разница, прямо скажем, заметная.

Собирать новинку будут исключительно на мощностях в Китае – об этом говорится в документах. Конкретные даты старта продаж в РФ пока держат в секрете, однако получение ОТТС фактически развязывает руки дилерам.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о другом крупном гибридном внедорожнике.

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