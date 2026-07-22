Назовите лучшие автомобильные фильтры!

Голосование в номинации «Автомобильные фильтры» в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем» объявляется открытым

Воздушный, топливный и масляный фильтры – классический набор для техобслуживания любого автомобиля с ДВС. От их качества напрямую зависит ресурс силового агрегата, именно поэтому необходимо подбирать только достойные расходники.

А какому бренду доверять – решать вам, подписчикам и читателям «За рулем».

Кстати, фильтр салона тоже важен, но уже для здоровья людей, находящихся в авто, особенно в условиях мегаполисов и запыленных дорог.

Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу в номинации «Автомобильные фильтры» либо добавляйте свой собственный вариант в разделе «Другое».

Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».

А лонг-листы на ваш суд предоставил наш аналитический партнер, компания РОМИР, на основе статистики продаж автокомпонентов в России.