Рама, дизель, полный привод — новый внедорожник сертифицировали в России

Sollers S9 получил ОТТС: старт продаж рамного внедорожника в РФ намечен на осень

Группа «Соллерс» официально объявила о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на свою новую модель – внедорожник Sollers S9. Этот документ открывает дорогу для коммерческих продаж автомобиля на территории РФ.

Интересно, что сертификат был оформлен на владивостокское подразделение компании – ООО «Автомобильные индустриальные технологии». Саму же сборку машин наладят на мощностях технологического партнера концерна, расположенных в Ульяновске. Именно там и будут собирать рамного «проходимца».

Sollers S9

S9 представляет собой полноприводный рамный внедорожник. Под капотом у него дизельный двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 163 лошадиные силы. В паре с ним работает 8-диапазонный автомат. Правда, производитель обещает и бензиновую модификацию – ее агрегат будет мощнее, 224 л.с.

В основе новинки лежит пикап ST9. Для покупателей подготовят два варианта салона – на пять и семь мест. Старт серийного выпуска намечен на сентябрь 2026 года.

О том, как приспособиться к современному китайскому внедорожнику, «За рулем» недавно рассказывал.