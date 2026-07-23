Обновленная Нива — показываем, что изменилось по кузову

«За рулем» объяснил, что поменялось в конструкции кузова внедорожника Niva Legend 2026

АВТОВАЗ запустил в производство существенно обновленную Ниву Legend с новым двигателем ВАЗ‑11184, однако внешне классический внедорожник практически не поменялся.

Меж тем, кузов претерпел довольно серьезные изменения.

Наиболее существенный момент: впервые на Ниве применены кузовные элементы из оцинкованного стального проката. Как уточняют на заводе, цинкованию подвергают наиболее нагруженные в плане воздействия гравия и пескоструя детали.

Кроме того, точечно изменена силовая структура кузова – этого потребовали внедренные в конструкцию водительская подушка безопасности и трехопорная раздаточная коробка.

Lada Niva Legend 2026, изменения по кузову

Оцинкованные детали кузова: панель облицовки радиатора, капот, крыша, наружная и внутренняя панель задней откидной двери и наружная панель задка.

Дополнительное усиление поперечины панели приборов с креплением на кузов.

Переработанная силовая схема кузова: введение усилителей и провокаторов – пол кузова, зона переднего крыла и стойки А.

Система усилителей под крепление коробки передач и раздаточной коробки.

Новые опоры двигателя.

Новый кронштейн для бачка омывателя увеличенного объема.

Иллюстрации по всем кузовным изменениям Niva Legend 2026 – в галерее под публикацией.

Всего же в рамках модернизации Niva Legend получила более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Главное изменение – новый двигатель ВАЗ‑11184 с более высокими мощностью и моментом и более удобным управлением тягой. Старт продаж Нивы с мотором 1.8 запланирован на сентябрь – тогда будут известны и цены.

Ранее «За рулем» показал, как реально выглядят все изменения Нивы.