Пассажиры нижних полок нашли лазейку, позволяющую не уступать столик соседям

Неточность в правилах РЖД позволила не уступать место внизу пассажирам с верхних полок

В России с 1 сентября 2023 года действуют обновленные правила перевозок на железной дороге, и один пункт из этого документа вызвал жаркие споры между пассажирами верхних и нижних полок.

Суть в том, что путешественники снизу обязаны по требованию проводника предоставлять место у столика соседям сверху для еды. Но нашлась лазейка, из-за которой многие отказываются это делать.

Автор канала «1520 Все о путешествиях» разобрал ситуацию. В пункте 93 говорится: пассажир на нижней полке должен дать доступ к столику для приема пищи по просьбе проводника. На это отводится строго ограниченное время: утром с 7 до 10, вечером с 19 до 21 – не больше получаса, а в обед с 12 до 15 – до часа.

Тут и кроется главный камень преткновения. Люди, купившие нижние места, заметили: формулировка «место у столика», а вот про то, что надо вставать, сворачивать постель и усаживать соседа, ничего не сказано. Мало того, пункт 92 четко запрещает проезд на чужих местах – только по билетам. Так что юридически заставить человека покинуть свою полку нельзя.

На форумах и в соцсетях разгорелись дискуссии. Часть пассажиров заявила: они не готовы просыпаться в семь утра, чтобы кормить того, кто всю ночь спал наверху. Логика простая – хочешь есть сидя, организуй себе место сам. Проводник вполне мог бы выдать складной стульчик или табуретку, тогда и норма соблюдена, и нижнему пассажиру покой.

В РЖД на тему табуреток ответили официально: провозить складную мебель можно, если она вписывается в нормы ручной клади (до 36 кг весом и до 180 см по сумме трех измерений). Эта фраза породила волну мемов и иронии: «возите с собой табурет», «организуем платный прокат стульчиков».

Мнение пассажиров: неравенство в цене и комфорте

Многие путешественники вспомнили про финансы. Билет на нижнюю полку стоит дороже, разница может достигать нескольких тысяч рублей. Если человек сознательно сэкономил и взял верхнее место, почему он должен претендовать на чужой комфорт?

В комментариях люди делились историями, как специально ждали билеты, переплачивали за гостиницу и брали отгулы, чтобы уехать снизу. И просыпаться в семь утра ради соседа, сэкономившего две тысячи, они считают несправедливым.

Особенно остро проблема ощущается в плацкарте, на боковушках. Чтобы пустить соседа сверху, нужно попросту встать, свернуть матрас и белье, освободив пространство. И так трижды в день. Многие считают это полным абсурдом.

Железнодорожники, кстати, не дают четкого толкования. На сайте компании тот же пункт выложен с заголовком «О предоставлении места на нижней полке», что только запутывает. В разъяснениях от 1 сентября сказано, что доступ к столику дается лишь на время еды, а проезжают все на своих местах. В спорных случаях рекомендуют звать проводника или начальника поезда.

Административной ответственности за отказ уступить столик в документе нет. Норма фактически рекомендательная, поэтому можно проигнорировать просьбу без всяких штрафов.

Часть пассажиров считает проблему надуманной – все упирается в человеческий фактор. Бывают случаи, когда проводники сами мирили спорщиков: предлагали свободные купе, переселяли людей или договаривались по-человечески. Но таких историй, судя по комментариям, меньшинство.

Эксперты предлагают конструктивное решение – вагоны с откидными столиками на верхних полках. Такой проект уже был: столики в виде глубокого корыта не давали еде падать вниз. Но Тверской вагоностроительный завод такие штуки не внедряет.

Другое радикальное предложение – убрать верхние полки и сделать все купе двухместными. Но это резко взвинтит цены на билеты и снизит провозную способность, что в пик сезона просто неприемлемо.

Пока Минтранс и РЖД разбираются с трактовками, пассажиры продолжают конфликтовать. Многие призывают к здравому смыслу и вежливости: если человек снизу спит, не стоит его будить ради еды. А если очень хочется поесть сидя – можно взять складной стульчик.

Абсолютное большинство сходится в одном: новые правила добавили поводов для споров. Пока власти не дадут четкого и однозначного разъяснения, противостояние продолжится. И фраза «Носите с собой табурет» станет главным лозунгом пассажиров нижних полок.

Ранее «За рулем» сообщал, что пассажиры начали чаще игнорировать негласные правила поведения в поездах.

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