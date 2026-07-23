Нива с новым мотором на конвейере — смотрим, как ее собирают!

Появились кадры с производства модернизированного внедорожника Niva Legend 1.8

20 июля, в день 60-летия АВТОВАЗа, в Тольятти стартовало производство обновленных внедорожников Niva Legend.

В связи с этим пресс-служба завода распространила видеосюжет о сходе с конвейера первых модернизированных машин – «За рулем» публикует эти кадры. В сюжет вошли сварка и окраска кузова, а также сборка на конвейере. Показан процесс «свадьбы» – соединения модуля силового агрегата и подвески с подсобранным кузовом. Обращают на себя внимание новый двигатель ВАЗ-11184 (1,8 литра, 90 л.с. и 153 Нм), а также вентилируемые тормозные диски и новые тормозные механизмы спереди – как и на Niva Travel, теперь этот узел унифицирован с Lada Vesta.

Напомним, что в конструкции Нивы появилось более 350 новых и обновленных деталей и узлов. Разработчики говорят, что улучшили все технические характеристики автомобиля: пассивную безопасность, экономичность, динамику и управляемость. Начало продаж Нивы с мотором 1.8 запланировано на сентябрь – ближе к этому сроку будут официально объявлены цены.

Ранее «За рулем» дал собственный прогноз цен на обновленную Ниву.