Десятки сохраненных жизней: что помогло снизить смертность на дорогах

Хуснуллин: Смертность на федеральных дорогах Росавтодора снизилась на 10,4%

На федеральных трассах Росавтодора в России подвели статистику аварийности за первые шесть месяцев 2026 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что показатель смертности упал на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество ДТП сократилось на 6,4%, а число пострадавших – на 6,3%. «Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан», – подчеркнул Хуснуллин, слова которого приводит официальный сайт правительства.

В чем причина такой позитивной динамики? По словам вице-премьера, ключевую роль сыграл нацпроект «Инфраструктура для жизни». В его рамках активно обновляется дорожная сеть: ставят новое освещение и барьерные ограждения, ремонтируют тротуары с пешеходными переходами.

Параллельно для улучшения транспортной связанности регионов строят свежие участки дорог и реконструируют старые. К примеру, проезжие части расширяют до четырех полос и больше – это напрямую влияет на безопасность.

«За рулем» ранее рассказал, что в России готова инфраструктура для проверки ОСАГО по камерам.

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