АВТОВАЗ раскрыл судьбу спортивных и битопливных версий Lada
На техническом семинаре АВТОВАЗа директор по продуктам и программам Леонид Орлов обнародовал планы компании по расширению линейки модификаций с моторами нового поколения. Речь идет не только о стандартных версиях, но и о спортивных исполнениях, а также о битопливных (CNG) машинах. Правда, ждать их придется не быстро.
«Мы выведем продукты с новым двигателем новой генерации, и последовательно подтянутся все мелкие серии, мелкие продукты: спортивные, какие-то спецсерии, CNG», – заявил Орлов. При этом он подчеркнул, что для запуска таких версий потребуется отдельная сертификация и калибровка агрегатов. Именно эти процедуры, по словам представителя компании, откладывают появление «специальных» новинок на неопределенный срок – «через какое-то время».
«Это требует сертификации, это требует калибровок специфических. Мы этим занимаемся, но это будет чуть позже», – добавил топ-менеджер.
Пока без апгрейда останутся две популярные модели. Орлов подтвердил, что LADA Largus и Granta не получат силовые установки второго поколения в ближайшей перспективе. Им уготована судьба выпускаться с прежними двигателями, по крайней мере, до тех пор, пока рынок четко не обозначит спрос на их обновление.
Сейчас «газовые» LADA Vesta и Largus (серийные версии CNG) комплектуются старым 1,6-литровым атмосферником ВАЗ-21129. Его отдача при питании бензином составляет 106 лошадиных сил, а при переходе на метан падает до 96 л. с. Коробка передач в таких исполнениях – исключительно пятиступенчатая механика.
О сроках выхода Lada Granta с вариатором «За рулем» ранее рассказал.
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