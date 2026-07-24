Полный привод и зимний пакет: раскрыты комплектации кроссовера российской сборки
У кроссовера Tenet Plus L6 будет две комплектации – базовая «Элегант» и более продвинутая «Ультра».
Tenet Plus L6 – это локализуемая на одном из заводов «АГР» копия Lepas L6, фактически экспортная версия Chery Fulwin T7. Относится к среднеразмерным кроссоверам сегмента С+, габаритная длина составляет 4554 мм, база – 2700 мм, клиренс – 187 мм. В III квартале текущего года планируют запустить переднеприводный вариант (1.5 турбо, 147 л.с., робот 6DCT), в IV квартале – добавить полноприводный с движком на 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом.
Независимо от комплектации в машине будут сиденья из экокожи, двухзонный климат, атмосферная подсветка, разъемы USB Type-C и Type-A, багажник с двухуровневым полом и розеткой 12В.
Tenet Plus L6, комплектация «Элегант»:
- зимний пакет: дистанционный запуск двигателя, обогрев сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя;
- цифровые приборы 8,8";
- экран мультимедиа 13,2";
- Apple CarPlay и Android Auto;
- беспроводная зарядка 50 Вт;
- 7 подушек безопасности;
- круиз-контроль, задние датчики парковки, помощь при трогании на подъеме, круговой обзор 540°, контроль слепых зон (BSD), ассистент смены полосы (LCA), помощь при движении задним ходом (RCTA);
- три режима движения: «Комфорт», «Эко» и «Спорт»;
Tenet Plus L6, комплектация «Ультра» (+ к «Элегант»):
- панорамная крыша со сдвижным люком;
- электропривод двери багажника;
- аудиосистема Sony, 8 динамиков;
- передние сиденья с вентиляцией;
- водительское сиденье с электрорегулировкой поясничной опоры в 4 направлениях;
- адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией помощи при движении по полосе (ICA), система автоматического экстренного торможения (AEB) с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробках (TJA);
- система предотвращения выезда из полосы (LDP), система экстренного удержания в полосе (ELK), система экстренного торможения при движении задним ходом (RCTB), система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) и интеллектуальное управление дальним светом (IHC);
- наружные зеркала с электроприводом складывания и подсветкой;
- декоративная отделка оконных рам и дверей;
- колесные диски 19".
Цены и точную дату начала продаж нового кроссовера объявят дополнительно.
Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet T4L (бывший Chery Tiggo 7 Pro Max) впервые вошел в топ-3 по продажам.
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