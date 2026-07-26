Цены на бензин пойдут вниз: аналитик назвал сроки стабилизации рынка

Доцент Андрианов: пик топливного кризиса в России пройден

Похоже, самый острый момент топливного кризиса, спровоцированного внеплановыми ремонтами на НПЗ, остался позади. К началу осени ситуация должна окончательно прийти в норму – такой прогноз дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

Эксперт объяснил, что рынок выровняется благодаря нескольким факторам сразу: завершению восстановительных работ на заводах, решению логистических проблем и естественному снижению спроса по окончании сезона отпусков. При стабильной ситуации независимые АЗС уже не смогут удерживать завышенные цены.

«Если удастся защитить НПЗ и избежать дальнейших уходов на внеплановые ремонты, можно полагать, что пик пройден. Потому что улучшение ситуации отчасти связано с их завершением. Тем более, вопреки вражеской пропаганде атака на нефтеперерабатывающий завод вовсе не означает полной остановки его работы. НПЗ – огромное предприятие, которое включает в себя десятки установок», – пояснил Андрианов.

Сложность ремонта, по словам аналитика, напрямую зависит от того, какая именно установка вышла из строя. К примеру, оборудование первичной переработки – отечественное, и его восстановление проходит без особых проблем. А вот с установками вторичной переработки все сложнее: там используются иностранные решения.

«Но здесь острота проблемы была снижена за счет того, что правительство разрешило производить топливо путем добавления присадок не только на НПЗ, но и на нефтебазах. Раньше оно производилось только на нефтеперерабатывающих заводах, и доля таких добавок была не больше 10%. Теперь ее увеличили до 20%. Это приводит к тому, что можно брать нафту, полученную на установках первичной переработки, и за счет присадок доводить до приемлемого качества», – рассказал эксперт.

В довершение картины, уже к концу августа – началу сентября спрос на горючее начнет падать, так как закончится пиковый период отпусков. Это, по мнению Андрианова, окончательно сбалансирует рынок.

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